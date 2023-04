Ucraina, ultime notizie. Le carte top secret Usa: «L’Egitto produce razzi per Putin». Offensiva russa (con perdite) nel Donetsk (Di martedì 11 aprile 2023) Mosca esclude una tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, gelando Macron che si era proposto come mediatore. Il presidente francese sarà oggi all’Aia. La Russia ha fatto sapere di sostenere le esercitazioni militari della Cina, che hanno accerchiato Taiwan. Al via oggi nelle Filippine le manovre militari congiunte con gli Usa. Il presidente brasiliano Lula arriva in visita a Pechino. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 aprile 2023) Mosca esclude una tregua inper la Pasqua ortodossa, gelando Macron che si era proposto come mediatore. Il presidente francese sarà oggi all’Aia. La Russia ha fatto sapere di sostenere le esercitazioni militari della Cina, che hanno accerchiato Taiwan. Al via oggi nelle Filippine le manovre militari congiunte con gli Usa. Il presidente brasiliano Lula arriva in visita a Pechino.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Le truppe del presidente Vladimir Putin che vogliono disertare avrebbero raggiunto un numero record a marzo. A sost… - bizcommunityit : Ucraina, ultime notizie. Le carte top secret Usa: «L’Egitto produce razzi per Putin». Offensiva ... - Miti_Vigliero : Le carte top secret Usa: «L’Egitto produce razzi per Putin». - TorciaPolitica : RT @analisidifesa: Le ultime forniture di Stati Uniti e alleati all’Ucraina - HartreeFock : Riguardo alle ultime uscite di @marcotravaglio sul fatto, sull Ucraina, credo che non ci sia altra risposta se non… -