Ucraina | Tajani “Telefonata con Kuleba | confermato il nostro sostegno”

(Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “con Dmytroilall'. Sono in contatto con il DG dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Grossi, è fondamentale proteggere la centrale di Zaporizhzhia. Il 26 aprile presenteremo un piano per la ricostruzione dell'. Saremo protagonisti con le nostre migliori imprese”. Lo scrive su Twitter il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio.”Oggi ho parlato con il mio omologo italianoAntonio– scrivesu twitter – Abbiamo discusso della nuova assistenza che l'Italia può fornire per garantire la vittoria dell'sull'aggressione russa”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

La guerra in Ucraina giunge al giorno 412. Kiev fa sapere che non ci sono cambiamenti nei suoi piani militari dopo la fuga di carte segrete negli Usa. Secondo il report quotidiano dell'esercito ucrain ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine della riunione ... "L'adesione della Finlandia rafforza la Nato. L'aggressione in Ucraina ha finito per allargare ...