Ucraina | Russia avanza a Bakhmut Arrestata spia a Zaporizhzhia

(Di martedì 11 aprile 2023) Lacontinua a guadagnare terreno a, la città strategica del Donbass dove da settimane infuriano i combattimenti, ma a costo di perdite “significative”. Lo sottolinea il think tank americano Institute for the Study of War (Isw) nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo di battaglia. “I video geolocalizzati pubblicati il 9 e 10 aprile mostrano che le forze russe hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 km a ovest di), nella parte sud-ovest die a nord di Sacco e Vanzetti (15 km a nord di)”, scrive l’Isw. Fsb arresta ‘’ russa al servizio di Kiev aI servizi russi dell’Fsb hanno annunciato oggi l’arresto nella regione didi un cittadino russo, ...

Una terza guerra mondiale come conseguenza non del conflitto in corso inche va avanti da oltre un anno con protagonista una superpotenza come la, ma della decennale questione mai risolta tra Taiwan e la Cina . Può sembrare un paradosso ma nelle ultime ore ...Gli abitanti della cittàdi Kamenetsk - Podolskij si sono radunati in massa davanti alle porte della chiesa ortodossa locale, per chiedere ai sacerdoti di staccarsi dal ...

Se gli Stati Uniti speravano di segnare la fine della Russia di Putin, quest'intenzione rischia ora addirittura di ritorcerglisi contro. Già, perché paradossalmente la guerra in Ucraina potrebbe ...Anche con la guerra in corso continua la sua attività, sebbene se ridotta, in un momento in cui nemmeno il mondo dell'arte è esente dal riflettere le tensioni politiche che sussistono tra Russia e ...