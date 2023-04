Ucraina | Ruotolo Pd | ' armi? quando paese invaso le chiede | si danno'

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - L'invio diall'? “unvienee tiletu gliele dai. Il problema italiano ed europeo è che non bisogna pensare solo alleda dare ma fare la pace, lavorando ad un incontro. La pace la devono fare i due nemici”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo membro della segreteria Pd Sandro, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

