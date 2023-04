Ucraina: premier, 'controffensiva possibile già in estate' (Di martedì 11 aprile 2023) Kiev, 11 apr. (Adnkronos) - Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha affermato che già in estate potrebbe iniziare una controffensiva su larga scala delle forze ucraine contro gli invasori russi. Lo ha detto alla pubblicazione americana The Hill alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti, riferisce Ukrinform. Il premier ha osservato che Kiev non sente pressioni da parte dei partner riguardo a quando è meglio iniziare operazioni attive. "Tutti i nostri amici e partner comprendono chiaramente che per lanciare una controffensiva è necessario essere pronti al 100% e ancora di più", ha sottolineato il capo del governo ucraino. "Abbiamo più volte dimostrato di potercela fare. Chiediamo ai nostri partner internazionali più potenziale militare, come carri armati, munizioni, aerei e veicoli blindati", ha aggiunto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Kiev, 11 apr. (Adnkronos) - Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha affermato che già inpotrebbe iniziare unasu larga scala delle forze ucraine contro gli invasori russi. Lo ha detto alla pubblicazione americana The Hill alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti, riferisce Ukrinform. Ilha osservato che Kiev non sente pressioni da parte dei partner riguardo a quando è meglio iniziare operazioni attive. "Tutti i nostri amici e partner comprendono chiaramente che per lanciare unaè necessario essere pronti al 100% e ancora di più", ha sottolineato il capo del governo ucraino. "Abbiamo più volte dimostrato di potercela fare. Chiediamo ai nostri partner internazionali più potenziale militare, come carri armati, munizioni, aerei e veicoli blindati", ha aggiunto, ...

