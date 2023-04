Ucraina, le vittime civili ufficiali sono 8.500, ma l'Onu stima che siano molte di più (Di martedì 11 aprile 2023) Una carneficina, anche se i numeri reali non si conoscono perché soprattutto nelle zone occupate dai russi o nelle aree di combattimento è difficile valutare. Le Nazioni Unite confermano che quasi 8. Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) Una carneficina, anche se i numeri reali non si conoscono perché soprattutto nelle zone occupate dai russi o nelle aree di combattimento è difficile valutare. Le Nazioni Unite confermano che quasi 8.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Le Nazioni Unite confermano che quasi 8.500 civili sono stati uccisi nell'invasione russa dell'Ucraina e teme possa… - HSkelsen : Hanno già incolpato le vittime italiane dell'attentato palestinese di trovarsi in Israele? Così, per sapere. Va di… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Le Nazioni Unite confermano che quasi 8.500 civili sono stati uccisi nell'invasione russa dell'Ucraina e teme possano ess… - CostaLombardy : RT @martinoloiacono: Sono quasi 8.500 i civili che hanno perso la vita in #Ucraina dallo scoppio della guerra. Lo ha reso noto l'Agenzia d… - perfe41 : RT @Agenzia_Ansa: Le Nazioni Unite confermano che quasi 8.500 civili sono stati uccisi nell'invasione russa dell'Ucraina e teme possano ess… -