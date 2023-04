Ucraina, Kiev pronta ad attaccare flotta russa nel Mar Nero. "Una sorpresa come l'affondamento della Moskva" (Di martedì 11 aprile 2023) L'Ucraina aspetta il momento giusto per colpire la flotta russa nel Mar Nero . E' quanto ha affermato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov al briefing presso l'Ukraine Media Center di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) L'aspetta il momento giusto per colpire lanel Mar. E' quanto ha affermato il ministroDifesa ucraino Oleksiy Reznikov al briefing presso l'Ukraine Media Center di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ventiquattro bambini della regione di Kherson sono stati riportati in Ucraina, dopo essere stati trattenuti in Russ… - NicolaMorra63 : L’intelligence Usa conosce nel dettaglio le mosse militari della Russia in Ucraina, e spia anche il governo di Kiev… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I sistemi di difesa aerea di Kiev stanno esaurendo le munizioni e senza l'arrivo di ingenti forniture occ… - tazebaoh : RT @CompagnoMonti: Kiev continua a dedicare strade ai nazisti ucraini che collaborarono con le SS nello sterminio degli ebrei polacchi e uc… - NessunLuogo24 : 'In #Ucraina ho potuto saggiare il morale e la determinazione ferrea delle forze di #Kiev; in questa fase del confl… -