Ucraina, il consigliere di Zelensky: «Putin è un cadavere politico. La Cina non fornirà armi ai russi» (Di martedì 11 aprile 2023) «Putin è già un cadavere politico. Quando diventerà un cadavere fisico è solo questione di tempo». Un commento lapidario, quello del segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov, ospite della tv tedesca Ard. Il consigliere di Zelensky, soprannominato dalla stessa emittente un maestro degli attacchi verbali mirati, ha parlato della situazione del conflitto a quasi 14 mesi dall’inizio dell’invasione russa, e del rapporto tra Mosca e Pechino, che non sarebbe così idilliaco. «La disintegrazione della russia è già iniziata e Putin l’ha avviata», ha sentenziato Danilov, «Putin Ha iniziato la parte attiva della disintegrazione il 24 febbraio 2022, la russia crollerà». ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) «è già un. Quando diventerà unfisico è solo questione di tempo». Un commento lapidario, quello del segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Oleksiy Danilov, ospite della tv tedesca Ard. Ildi, soprannominato dalla stessa emittente un maestro degli attacchi verbali mirati, ha parlato della situazione del conflitto a quasi 14 mesi dall’inizio dell’invasione russa, e del rapporto tra Mosca e Pechino, che non sarebbe così idilliaco. «La disintegrazione dellaa è già iniziata el’ha avviata», ha sentenziato Danilov, «Ha iniziato la parte attiva della disintegrazione il 24 febbraio 2022, laa crollerà». ...

