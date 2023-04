Ucraina | capo Wagner | “Forze Russia controllano 80% Bakhmut”

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Learmate russe controllerebbero l’80 per cento della città di, nel Donbass, nell’orientale. Lo ha detto il leader del gruppo, Yevgeny Prigozhin, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. Lacontinua a guadagnare terreno a, la città strategica del Donbass dove da settimane infuriano i combattimenti, ma a costo di perdite “significative”, sottolinea il think tank americano Institute for the Study of War (Isw) nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo di battaglia. “I video geolocalizzati pubblicati il 9 e 10 aprile mostrano che lerusse hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 km a ovest di), nella parte sud-ovest di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’Ucraina non riuscirà a ricacciare tutte le truppe russe dal suo territorio entro il 2023. Sembra un dispaccio del… - Adnkronos : Le forze armate russe controllerebbero l'80% della città di #Bakhmut, nel Donbass, nell'Ucraina orientale. Lo ha de… - OttobreInfo : RT @agambella: Ucraina. L'esercito regolare russo si è disposto sui fianchi di Bakhmut (direzione Sloviansk), mentre i paramilitari Wagner… - Lukyluke311 : RT @agambella: Ucraina. L'esercito regolare russo si è disposto sui fianchi di Bakhmut (direzione Sloviansk), mentre i paramilitari Wagner… - Ecatetriformis : Vice capo del ministero delle finanze polacco: la Polonia intende diventare un hub finanziario per raccogliere fond… -

Le forze armate russe controllerebbero l'80 per cento della città di Bakhmut, nel Donbass, nell'orientale. Lo ha detto il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. La Russia continua a guadagnare terreno a Bakhmut, la città strategica del ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha svolto oggi una riunione in videoconferenza con una delegazione del governo dell'guidata daldell'Amministrazione ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha svolto oggi una riunione in videoconferenza con una delegazione del governo dell'guidata daldell'Amministrazione presidenzialeAndrej Yermak e dal vice primo ministro e ministro dell'economia Julija Svyrydenko. Al centro del colloquio due progetti per il ...

Ucraina, capo Wagner: "Forze Russia controllano 80% Bakhmut" Adnkronos

(Adnkronos) - Le forze armate russe controllerebbero l'80 per cento della città di Bakhmut, nel Donbass, nell'Ucraina orientale. Lo ha detto il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, citato dall ...Il consigliere presidenziale Michailo Podoljak ha dichiarato alla televisione ucraina che i colloqui tra il capo dello stato e l’esercito stanno procedendo in modo diverso da quanto descritto nei ...