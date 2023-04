Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Rula Jebreal: “Il sostegno a Trump è diventato un culto, pensano che Biden sia un pedofilo da uccidere. Quando si p… - putino : Documenti riservati sulle strategie militari di USA e NATO in Ucraina sono stati pubblicati sui social media, causa… - kiara86769608 : RT @Ric746: #Biden ha nominato Victoria Nuland Vice Seg. Di Stato, una diplomatica, militarista fanatica che ha lavorato per il golpe in Uc… - sarapal63713689 : Il concetto di Biden sul dominio europeo:niente per me,niente per nessuno.Ha fomentato la guerra per destabilizzare… - graziamorisi : RT @Urielbertolami: Tutte le strane notizie e fughe di informazioni da Washington, sul conflitto in #Ucraina, non sono merito dei servizzi… -

Lo ha detto il presidente Usa Joeprima di salire sull'Air Force One e raggiungere Belfast. ... il tutto mentre la campagna di Mosca insi protrae per un secondo anno. La camera bassa del ...Lo ha detto Joeprima di salire sull'Air Force One che lo porterà a Belfast. 2023 - 04 - 11 ...per export grano è a rischio L'accordo per le esportazioni di grano da alcuni porti dell'è a ...... il summit di fine aprile alla Casa Bianca trae il presidente Yoon Suk - Yeol non sarà dei ... Regno Unito e Lettonia per le rivelazioni sulle loro presunte forze speciali in, e con ...

Ucraina, Biden: "Mosca ha superato i limiti con l'arresto di Gershkovich" | Kiev: "La controffensiva potrebbe cominciare in estate" TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Lo scorso febbraio il presidente egiziano Al-Sisi ordinò di produrre e consegnare 40 mila razzi per la Russia in gran segreto "per evitare problemi con l'Occidente". A rivelarlo è uno dei documenti to ...