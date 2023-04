Ucciso da orso, circa cento esemplari in Trentino (Di martedì 11 aprile 2023) Tra alcuni giorni dovrebbe arrivare l'esito dell'esame del Dna dell'orso che mercoledì scorso ha aggredito e Ucciso Andrea Papi mentre stava praticando running nei boschi di Caldes in Val di Sole. Il numero degli orsi bruni presenti in Trentino sono tra 100 e 110 e circa l'85% è schedato. Un numero esatto non c'è ancora anche perché dipenderà molto dalla nuove cucciolate. L'ultimo rapporto annuale “Grandi carnivori” è riferito al 2021 quello riferito allo scorso anno, è atteso nelle prossime settimane. Dopo la morte del 26enne, il governatore Trentino Maurizio Fugatti, a differenza dei suoi predecessori, ha annunciato un giro di vite sulla problematica dell'orso. Infatti, attraverso una serie di ordinanze farà catturare e poi abbattere gli orsi. Per il ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 aprile 2023) Tra alcuni giorni dovrebbe arrivare l'esito dell'esame del Dna dell'che mercoledì scha aggredito eAndrea Papi mentre stava praticando running nei boschi di Caldes in Val di Sole. Il numero degli orsi bruni presenti insono tra 100 e 110 el'85% è schedato. Un numero esatto non c'è ancora anche perché dipenderà molto dalla nuove cucciolate. L'ultimo rapporto annuale “Grandi carnivori” è riferito al 2021 quello riferito allo scanno, è atteso nelle prossime settimane. Dopo la morte del 26enne, il governatoreMaurizio Fugatti, a differenza dei suoi predecessori, ha annunciato un giro di vite sulla problematica dell'. Infatti, attraverso una serie di ordinanze farà catturare e poi abbattere gli orsi. Per il ...

