Twitter come azienda non esiste più (Di martedì 11 aprile 2023) Un documento legale svela che la società Twitter Inc, fondata nel 2016 da Jack Dorsey, è stata incorporata in X Corp, con un nome che richiama il misterioso progetto di una super app da tempo coltivato da Elon Musk

