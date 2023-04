Tuttiazzurri | Carlo Lauro lancia l’hashtag per ‘tifosi civili’ e 4 idee per festeggiare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 aprile 2023) “mo quest’hashtag sui social per distinguere i tifosi civili, quelli che amano, i nostri colori, l’azzurro del nostro cielo, del nostro mare e della nostra squadra. Azzurro è anche il colore della calma, della pacatezza”. A scriverlo sui social è, professore emerito di Statistica dell’Università di Napoli Federico II, che oggi svolge anche la funzione di presidente dell’Associazione dei Professori Emeriti Fridericiani (Apef). “Manifestiamo l’amore per la nostra città, per questi colori, indossando un capo azzurro fino al ‘giorno fatidico’ creando così una ‘Marea Azzurra’ che superi anche i confini della nostra città e si espanda dovunque batte un cuore azzurro. Un invito questo esteso anche a chi abbia una semplice simpatia per Napoli e i suoi abitanti e vogliacon noi per la nostra bella ...