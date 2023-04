Turismo, il boom di Pasqua è un buon segno in vista dell’estate. Ma non è tutto oro quello che luccica (Di martedì 11 aprile 2023) Il presupposto del ragionamento che segue è che le vacanze Pasquali siano ancora un test attendibile di come andrà la seguente stagione estiva: ormai identificata con il periodo delle ferie come gli italiani le intendono da quando esse sono diventate quasi una ricorrenza. Come tale non può essere ignorata e altrettanto la stessa deve essere celebrata a ogni costo. Appunto da quest’ultima considerazione prende spunto il pensiero appresso riportato. Ritenendo sincere le risposte date agli intervistatori da quanti operano nel settore turistico, in Italia sarebbe arrivata una seconda età dell’oro, quella del Turismo in generale. Le varie dichiarazioni di albergatori, ristoratori e di chiunque si occupi del relax e del divertimento altrui, lasciano intravedere fin d’ora il tutto esaurito per la stagione estiva. Si aggiunga ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) Il presupposto del ragionamento che segue è che le vacanzeli siano ancora un test attendibile di come andrà la seguente stagione estiva: ormai identificata con il periodo delle ferie come gli italiani le intendono da quando esse sono diventate quasi una ricorrenza. Come tale non può essere ignorata e altrettanto la stessa deve essere celebrata a ogni costo. Appunto da quest’ultima considerazione prende spunto il pensiero appresso riportato. Ritenendo sincere le risposte date agli intertori da quanti operano nel settore turistico, in Italia sarebbe arrivata una seconda età dell’oro, quella delin generale. Le varie dichiarazioni di albergatori, ristoratori e di chiunque si occupi del relax e del divertimento altrui, lasciano intravedere fin d’ora ilesaurito per la stagione estiva. Si aggiunga ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per il week end di Pasqua le Cinque Terre sono state prese d'assalto da turisti provenienti da tutto il mondo. Situ… - Agenzia_Ansa : Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte, oltre 1,7 milioni le presenze. Turismo culturale porta a saturazione… - LuisaDiPaola5 : RT @TgrRai: Ascoli Piceno città d'arte, è boom di turisti per #Pasqua e #Pasquetta. #IoSeguoTgr @TgrRaiMarche - gazzettanapoli : Con il boom di afflusso di turisti a Napoli nel ponte di Pasqua sono stati mete privilegiate i musei della città. .… - radioaldebaran : #Turismo pasquale, boom di presenze a #SestriLevante e nel Tigullio - - -