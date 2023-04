Tunisia | calciatore si dà fuoco davanti a stazione polizia

(Di martedì 11 aprile 2023) Iltunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, è stato portato all'ospedale "Aghlabiti" di Kairouan per essere poi trasferito al Centro grandi ustionati di Ben Arous, dopo essersi datoieri ...

Iltunisino Nizar Aissaoui, 35 anni, è stato portato all'ospedale "Aghlabiti" di Kairouan per essere poi trasferito al Centro grandi ustionati di Ben Arous, dopo essersi dato fuoco ieri ...

Il calciatore Nizar Issaoui dopo essere stato accusato di terrorismo si è dato fuoco davanti a una stazione di polizia, lo ha fatto ad Haffouz in Tunisia. Una brutta notizia arriva dalla Tunisia dove ...