Tuchel: 'Manchester City-Bayern è il top che l'Europa possa offrire. Guardiola è unico' | Champions League

(Di martedì 11 aprile 2023) 2023-04-10 23:40:00

IL TOP D'EUROPA – "È relativamente chiaro cosa ci aspettiamo dal City, da sei o sette anni sono al top, giocano un calcio molto offensivo e di alto livello. Noi siamo preparati per una sfida di altissimo livello, forse il più alto che al momento il calcio europeo può offrire".

LE COSE DA NON FARE – "Ovviamente sono molto motivato a cercare la vittoria, è un grande regalo per me essere ai quarti di finale, lo apprezzo molto e voglio fare il meglio possibile, non ho bisogno di altre motivazioni. Abbiamo analizzato le ultime settimane del City e pensiamo di sapere cosa ci aspetta, vogliamo evitare che siano dominanti".

Guardiola UNICO – "Guardiola dà un certo stile, il suo, alle ..."

