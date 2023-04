“Tu astemia e tuo marito un ex alcolista”: polemica per il nuovo business (gli spritz) di Jennifer Lopez (Di martedì 11 aprile 2023) Jennifer Lopez non è certamente una che ama stare con le mani in mano ed è per questo che ha ora deciso di lanciare un nuovo business a cui lei tiene particolarmente: una linea di spritz ipocalorici ispirati alla Costiera amalfitana, luogo che lei ha sempre amato e dal nome suggestivo, Delola. È stata lei stessa a spiegare come sia nata questa idea con un video pubblicato sul suo profilo social: “Ho lavorato sodo, senza concedermi pause, per interi decenni e questo mi ha fatto capire l’importanza di godersi la vita. Avevo in mente di creare dei drink deliziosi, preparati con gli ingredienti migliori e perfetti per essere gustati in compagnia della famiglia e degli amici. E quest’idea è diventata Delola. Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia. L’accoglienza italiana e lo stile ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 11 aprile 2023)non è certamente una che ama stare con le mani in mano ed è per questo che ha ora deciso di lanciare una cui lei tiene particolarmente: una linea diipocalorici ispirati alla Costiera amalfitana, luogo che lei ha sempre amato e dal nome suggestivo, Delola. È stata lei stessa a spiegare come sia nata questa idea con un video pubblicato sul suo profilo social: “Ho lavorato sodo, senza concedermi pause, per interi decenni e questo mi ha fatto capire l’importanza di godersi la vita. Avevo in mente di creare dei drink deliziosi, preparati con gli ingredienti migliori e perfetti per essere gustati in compagnia della famiglia e degli amici. E quest’idea è diventata Delola. Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia. L’accoglienza italiana e lo stile ...

