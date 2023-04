Trump torna a Ny per deporre nella causa contro la sua società (Di martedì 11 aprile 2023) Donald Trump torna a New York giovedì per affrontare un'altra battaglia legale, questa volta nell'ambito della causa civile intentata dalla procuratrice generale Letitia James contro l'ex presidente, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Donalda New York giovedì per affrontare un'altra battaglia legale, questa volta nell'ambito dellacivile intentata dalla procuratrice generale Letitia Jamesl'ex presidente, ...

Trump torna a Ny per deporre nella causa contro la sua società Donald Trump torna a New York giovedì per affrontare un'altra battaglia legale, questa volta nell'ambito della causa civile intentata dalla procuratrice generale Letitia James contro l'ex presidente, i suoi ...