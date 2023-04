Truffe Vodafone, i consigli per non finire nelle grinfie dei malintenzionati (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid L’operatore telefonico Vodafone ha lanciato una campagna SMS per informare i clienti riguardo Truffe telefoniche e come proteggersi. Nel messaggio, la compagnia sottolinea di impegnarsi quotidianamente per tutelare la privacy dei clienti e trattare i loro dati in sicurezza, precisando che non contatterà mai i clienti per informarli di modifiche tariffarie. Truffe Vodafone: le più diffuse negli ultimi mesi Come giungere alle “avvertenze” contro la frode? Basta cliccare sul link fornito nel messaggio per accedere a una pagina dedicata sul sito di Vodafone nella quale sono riportati tutti i dettagli su come difendersi dalle Truffe più diffuse. Queste includono telefonate da finti operatori Vodafone che annunciano aumenti imminenti nelle ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid L’operatore telefonicoha lanciato una campagna SMS per informare i clienti riguardotelefoniche e come proteggersi. Nel messaggio, la compagnia sottolinea di impegnarsi quotidianamente per tutelare la privacy dei clienti e trattare i loro dati in sicurezza, precisando che non contatterà mai i clienti per informarli di modifiche tariffarie.: le più diffuse negli ultimi mesi Come giungere alle “avvertenze” contro la frode? Basta cliccare sul link fornito nel messaggio per accedere a una pagina dedicata sul sito dinella quale sono riportati tutti i dettagli su come difendersi dallepiù diffuse. Queste includono telefonate da finti operatoriche annunciano aumenti imminenti...

Come proteggersi da truffe telefoniche Lo spiega Vodafone Vodafone spiega come difendersi dalle truffe telefoniche Come ripreso da MondoMobileWeb , in questi giorni la società ha avviato una campagna SMS dedicata destinata a un numero importante " ma ... I numeri reali del superbonus Ecco qualche dato (oltre le truffe miliardarie consentite dalla scrittura scellerata della legge ed ... Qual è la rete mobile più veloce d'Italia Quella di Vodafone Vodafone sbanca: per il quinto anno ... Telefonare senza linea con lo smartphone, arriva la novità in Italia: ecco come funziona leggi anche Truffe online: quanto ne sai Tutte le cose da non fare con lo smartphone Ad oggi, ... Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi Nei prossimi mesi Vodafone e Iliad potrebbero adeguarsi e ... spiega come difendersi dalletelefoniche Come ripreso da MondoMobileWeb , in questi giorni la società ha avviato una campagna SMS dedicata destinata a un numero importante " ma ...Ecco qualche dato (oltre lemiliardarie consentite dalla scrittura scellerata della legge ed ... Qual è la rete mobile più veloce d'Italia Quella disbanca: per il quinto anno ...leggi ancheonline: quanto ne sai Tutte le cose da non fare con lo smartphone Ad oggi, ... Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi Nei prossimi mesie Iliad potrebbero adeguarsi e ... Come proteggersi da truffe telefoniche Lo spiega Vodafone Punto Informatico Vodafone avverte: fate attenzione alle tentate truffe Nelle scorse ore l’operatore rosso Vodafone Italia ha avviato una nuova campagna SMS per i propri clienti, ma questa volta non sta proponendo loro un’offerta ma li sta mettendo in guardia. Come proteggersi da truffe telefoniche Lo spiega Vodafone Come ci si protegge da una truffa telefonica Vodafone ci spiega qualche piccolo trucco in una guida dedicata. Nelle scorse ore l’operatore rosso Vodafone Italia ha avviato una nuova campagna SMS per i propri clienti, ma questa volta non sta proponendo loro un’offerta ma li sta mettendo in guardia.Come ci si protegge da una truffa telefonica Vodafone ci spiega qualche piccolo trucco in una guida dedicata.