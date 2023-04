(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Se un cliente di una banca finisce nella ‘trappola’ dele rimane vittima di una frode, laè sua e non dell’istituto di credito. E’ quanto ha stabilito la, connumero 7214 del 13 marzo, con la quale si è espressa sul tema, introducendo di fatto un principio che rappresenta, per le banche, uno scudo di fronte alle richieste di risarcimentoavanzati da correntisti truffati online. Nel caso oggetto, si apprende da una circolare che l’Abi ha inviato agli associati, il titolare del conto ha disconosciuto una operazione fraudolenta di bonifico eseguita per via telematica sul proprio conto da una terza persona. Nella causa di primo grado, il Tribunale di Palermo aveva condannato l’intermediario a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... INPS_it : ?? È in corso un nuovo tentativo di #phishing! Non cliccate sul link e non fornite nessun dato. Esplora… - fisco24_info : Truffe phishing, danni e responsabilità: la sentenza della Cassazione: (Adnkronos) - L'Abi ha inviato una circolare… - ledicoladelsud : Truffe phishing, danni e responsabilità: la sentenza della Cassazione - IntesaSP_Help : @Luipez4 @AndreaDraghetti @PGRotondo @intesasanpaolo Ciao, per essere sempre aggiornati su come difendersi dalle tr… - ThisManIsNo1 : RT @marcocc: ??? Amici, se avete subito truffe o phishing, ditelo alla mia redazione. WhatsApp: -

2050 c.c.), in considerazione delle sempre più frequentiinformatiche, miranti a carpire ... il), con l'avvertenza, in particolare, che [l'intermediario] non richiede mai, attraverso ...Gli attaccanti vendono "pagine VIP" per, ovvero siti web creati da zero con una maggiore offerta di funzionalità o strumenti per la generazione di tali pagine. Non si tratta più di ......i cybercriminali che carpiscono più informazioni possibili per poi realizzarecosì sofisticate che, in linea di massima, cercano di essere il più possibile su misura per te. Email di, ...

Truffe phishing, danni e responsabilità: la sentenza della Cassazione Adnkronos

2050 c.c.), in considerazione delle sempre più frequenti truffe informatiche, miranti a carpire fraudolentemente ... informazioni per evitare le frodi informatiche (in particolare, il phishing), con l ...L’ultima ricerca di Kaspersky indaga sul lato oscuro di Telegram, lato in cui phishing automatizzato, truffe personalizzate e dati in vendita sono all’ordine del giorno. Su Telegram le attività dei ...