Truffato dal phishing? Per la Cassazione la colpa è di chi ci cade, non delle banche (Di martedì 11 aprile 2023) Se si cade in trappola, frodati dal phishing, la colpa non può essere attribuita alle banche, sostiene la Corte di Cassazione in una recentissima sentenza, la numero numero 7214 del 13 marzo ma, semmai, al cliente che ha “abboccato” all’amo dei Truffatori senza prestare la dovuta attenzione. La Cassazione introduce, di fatto, un principio che rappresenta, per le banche, uno scudo apparentemente invalicabile di fronte alle richieste di risarcimento danni avanzati da correntisti truffati on line con la tecnica del phishing. Nel caso oggetto della sentenza, che l’Abi, l’Associazione banche italiane, ha inviato agli associati con una circolare, il titolare del conto ha disconosciuto una operazione fraudolenta di bonifico ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) Se siin trappola, frodati dal, lanon può essere attribuita alle, sostiene la Corte diin una recentissima sentenza, la numero numero 7214 del 13 marzo ma, semmai, al cliente che ha “abboccato” all’amo deiri senza prestare la dovuta attenzione. Laintroduce, di fatto, un principio che rappresenta, per le, uno scudo apparentemente invalicabile di fronte alle richieste di risarcimento danni avanzati da correntisti truffati on line con la tecnica del. Nel caso oggetto della sentenza, che l’Abi, l’Associazioneitaliane, ha inviato agli associati con una circolare, il titolare del conto ha disconosciuto una operazione fraudolenta di bonifico ...

