Trovato un relitto aereo sul fondale al largo di Sciacca

(Di martedì 11 aprile 2023) A circa 7,5 miglia nautiche da, il 17 marzo scorso, durante l'acquisizione di dati acustici con un Side Scan Sonar, che restituisce immagini dei fondali marini, il gruppo di Geologia marina dell'Università degli Studi di Palermo ha rilevato un corpo sommerso: l'immagine acustica visualizzata sul monitor ha mostrato una forma assimilabile a undi un, lungo circa 20 metri e con apertura alare di circa 30 metri.Da qualche mese il gruppo di lavoro è impegnato in una campagna oceanografica di acquisizione di dati geofisici nello specchio di mare antistante. Le attività sono finanziate dall`ISPRA per la realizzazione del Foglio geologico n. 628 "" della Carta Geologica alla scala 1:50.000, nell`ambito del progetto CARG; a condurle, ricercatori, borsisti e studenti del ...

