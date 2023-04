Trovata una famiglia idonea per Enea, il neonato lasciato nella Culla per la Vita (Di martedì 11 aprile 2023) Per il piccolo Enea la giornata di Pasquetta è iniziata con una notizia rassicurante: il Tribunale dei minori ha identificato una famiglia idonea all’adozione e pronta ad accoglierlo con sé. In una nota diffusa dall’ufficio stampa dalla clinica Mangiagalli di Milano, struttura in cui è stato prontamente assistito il neonato e che si occuperà di lui sino al momento dell’adozione, infatti, si legge che “Il tribunale affiderà il piccolo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un bambino abbandonato”. Il 9 aprile scorso il piccolo è stato affidato alla “Culla per la Vita” del Policlinico dalla madre biologica, che ha lasciato accanto al bambino una lettera che parla di amore e ci racconta ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 11 aprile 2023) Per il piccolola giornata di Pasquetta è iniziata con una notizia rassicurante: il Tribunale dei minori ha identificato unaall’adozione e pronta ad accoglierlo con sé. In una nota diffusa dall’ufficio stampa dalla clinica Mangiagalli di Milano, struttura in cui è stato prontamente assistito ile che si occuperà di lui sino al momento dell’adozione, infatti, si legge che “Il tribunale affiderà il piccolo a unache si era già resa disponibile ed era stata valutataper accogliere un bambino abbandonato”. Il 9 aprile scorso il piccolo è stato affidato alla “per la” del Policlinico dalla madre biologica, che haaccanto al bambino una lettera che parla di amore e ci racconta ...

