Troppi furti, scippi e spaccio al Pigneto: il quartiere scende in piazza per le proteste (Di martedì 11 aprile 2023) Roma. Un quartiere e una zona completamente abbandonati nel degrado più totale: scippi, furti, spaccio di droghe. Il Pigneto, uno dei quartieri simbolo di Roma, che fino a qualche anno fa sembrava davvero in forte crescita, ascesa, e questo non solamente per lo sprint commerciale per i consumatori del weekend, ma anche per altro. Un quartiere cosmopolita ma che mantiene comunque il suo senso di forte comunità. Eppure, tutti questi problemi non smettono di attanagliarlo. Roma, ristoratore aggredito e ferito per pochi ‘spicci’ al Pigneto: rapina-lampo davanti ai clienti Il Pigneto nel degrado: i residenti scrivono a Gualtieri Oggi, i suoi residenti denunciano sempre più spesso le sue condizioni di abbandono quasi totale. I residenti, di recente, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Roma. Une una zona completamente abbandonati nel degrado più totale:di droghe. Il, uno dei quartieri simbolo di Roma, che fino a qualche anno fa sembrava davvero in forte crescita, ascesa, e questo non solamente per lo sprint commerciale per i consumatori del weekend, ma anche per altro. Uncosmopolita ma che mantiene comunque il suo senso di forte comunità. Eppure, tutti questi problemi non smettono di attanagliarlo. Roma, ristoratore aggredito e ferito per pochi ‘spicci’ al: rapina-lampo davanti ai clienti Ilnel degrado: i residenti scrivono a Gualtieri Oggi, i suoi residenti denunciano sempre più spesso le sue condizioni di abbandono quasi totale. I residenti, di recente, hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Troppi furti, scippi e spaccio al Pigneto: il quartiere scende in piazza per le proteste - pask57 : @Elena81353537 Cazzate atomiche … pensa alle porcherie che hanno fatto troppi partigiani .. stupri furti appropriaz… - marco_pala86 : @brandobenifei @pdnetwork @ellyesse Immigrazione incontrollata,spaccio di droga,furti e aggressioni degli immigrati… - aletodeschini : Mi dicono non sono sportiva. NO, non lo sono. Troppi furti visti, troppa merda rovesciata sul campo. Se ci fosse st… - MariaDellaMoni6 : @limalieri @lorethedoc @LaVeritaWeb Il problema , non è soltanto l'alcool, c' è anche la droga che oltre che… -