Trivelle nell’Adriatico | i vescovi della Laguna organizzano un confronto con gli esperti | “Ci sta a cuore il futuro di questa terra”

(Di martedì 11 aprile 2023) Se il governo non ci pensa ad affrontare il problema delle criticità legate all’uso delleper estrarre gas dal mare, di fronte al silenzio delle istituzioni scendono in campo tre. “Nel mese di dicembre la stampa ha dato molto risalto all’ipotesi di riprendere le trivellazioni in Adriatico nel contestocrisi energetica che la guerra in Ucraina ha generato. Molti sono intervenuti: chi a favore, chi in modo molto critico, preoccupato per la fragilità del nostro territorio. In questi mesi un certo silenzio è calato sulla tematica”. Così premettono i tre prelati in una lettera congiunta sottoscritta da monsignor Giampaolo Danin, vescovo di Chioggia, da monsignor Pierantonio Pavanello che è a capodiocesi di Adria-Rovigo, e da Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. “Come ...