Tris Manchester City | Bayern Monaco battuto 3-0

(Di martedì 11 aprile 2023)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lezione di calcio delche demolisce 3-0 ilnell'andata dei quarti di finale di Champions League. Rodri, Bernardo Silva e Haaland mettono una seria ipoteca sulla qualificazione degli inglesi. Ai bavaresi servirà un'impresa all'Allianz Arena nel match di ritorno. Il primo vero brivido arriva intorno al quarto d'ora di gioco su un retropassaggio di Upamecano che Sommer deve gestire sulla pressione di Haaland: il norvegese tocca anche il pallone, ma il portiere in qualche modo riesce ad allontanare. Il match è bloccato e serve una giocata per rompere l'equilibrio: ci pensa Rodri che elude l'intervento di un avversario, si aggiusta il pallone sul sinistro e dai 25 metri disegna una traiettoria a giro su cui non arriva il portiere. Prima ...

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS ... Sommer si oppone al neoentrato Alvarez ma non può nulla sul tris di Haaland che insacca su sponda di Stones. Poi di nuovo Alvarez e Rodri sfiorano anche il ...