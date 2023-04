Trinità dei Monti, con la Maserati giù dalla scalinata: danno da 50mila euro, ingegnere saudita va a processo (Di martedì 11 aprile 2023) È stato rinviato a giudizio a Roma l'ingegnere saudita che la notte dell'11 maggio del 2022 ha danneggiato a bordo della sua Maserati la scalinata di Trinità dei Monti . L'uomo, un 38enne, a bordo di ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) È stato rinviato a giudizio a Roma l'che la notte dell'11 maggio del 2022 ha danneggiato a bordo della sualadidei. L'uomo, un 38enne, a bordo di ...

