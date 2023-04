Trieste, molestie a scuola su quattro ragazzine di 13 anni: sospeso insegnante di sostegno (Di martedì 11 aprile 2023) molestie ai danni di quattro ragazzine di 13 anni durante le ore di lezione. È l’accusa che pende sul capo di un insegnante di sostegno di Trieste, per il quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il momento la sospensione dall’attività scolastica e il divieto di avvicinamento alle quattro allieve. L’uomo, che ha circa 40 anni e svolge servizio di sostegno socio-assistenziale presso un istituto scolastico del capoluogo friulano, è sospettato di una serie di episodi di molestie durante le ore di lezione ai danni delle quattro ragazzine. La misura cautelare del gip risale al 31 marzo, mentre il 5 aprile si è svolto un ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023)ai ddidi 13durante le ore di lezione. È l’accusa che pende sul capo di undidi, per il quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il momento la sospensione dall’attività scolastica e il divieto di avvicinamento alleallieve. L’uomo, che ha circa 40e svolge servizio disocio-assistenziale presso un istituto scolastico del capoluogo friulano, è sospettato di una serie di episodi didurante le ore di lezione ai ddelle. La misura cautelare del gip risale al 31 marzo, mentre il 5 aprile si è svolto un ...

