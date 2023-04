Treviso, il rugby vince e in tribuna il sindaco aggredisce verbalmente il suo sfidante: nel mirino il progetto sugli stadi della città (Di martedì 11 aprile 2023) “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare” diceva Nelson Mandela, all’epoca in cui utilizzando anche il rugby avviò la politica di integrazione razziale di un paese spaccato in due dall’odio. La vittoria della nazionale nella Coppa del mondo del 1995 contro la Nuova Zelanda fece il miracolo. Fatte le debite proporzioni con la storia, a Treviso, dove la Lega governa ininterrottamente dal 1994 (a parte una parentesi dal 2013 al 2018), accade il contrario. Il rugby riesce a dividere i due contendenti alla poltrona di sindaco che, in mezzo alla gente, hanno dato vita a un episodio piuttosto movimentato, con accuse pesanti da parte del candidato sindaco Giorgio De Nardi del centrosinistra (lista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare” diceva Nelson Mandela, all’epoca in cui utilizzando anche ilavviò la politica di integrazione razziale di un paese spaccato in due dall’odio. La vittorianazionale nella Coppa del mondo del 1995 contro la Nuova Zelanda fece il miracolo. Fatte le debite proporzioni con la storia, a, dove la Lega governa ininterrottamente dal 1994 (a parte una parentesi dal 2013 al 2018), accade il contrario. Ilriesce a dividere i due contendenti alla poltrona diche, in mezzo alla gente, hanno dato vita a un episodio piuttosto movimentato, con accuse pesanti da parte del candidatoGiorgio De Nardi del centrosinistra (lista ...

