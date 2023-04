Trento è la città in cui si 'dona' di più: ecco la classifica del Centro Nazionale Trapianti (Di martedì 11 aprile 2023) La città che "ospita" il maggior numero di persone che donano gli organi è Trento, che si conferma al primo posto di questa particolare classifica. Tra le 44 città italiane con più di 100mila abitanti,... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) Lache "ospita" il maggior numero di persone cheno gli organi è, che si conferma al primo posto di questa particolare. Tra le 44italiane con più di 100mila abitanti,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiacenzaSera : Donazione organi, #Piacenza soltanto 75esima in Italia. L’eccezione di Bettola che spicca in regione - Per il seco… - Trentin0 : Trapianti, Trento la città più generosa d’Italia. Si colloca al vertice tra i grandi Comuni italiani per donazione… - annuccia72 : Trento è la città più generosa nella donazione di organi. - QSanit : #Donazione degli #organi. Trento si conferma la città più generosa d’Italia, cresce il Sud #Sanità - solina_paolo : RT @Agenzia_Ansa: Per il secondo anno consecutivo Trento è la più generosa tra le grandi città italiane in tema di donazione di organi e te… -

Donazione degli organi, Cnt: Trento si conferma la città più generosa d'Italia, cresce il Sud Grandi città: Trento fa il bis, Sassari e Livorno alle spalle Come nell'anno precedente, è ancora Trento in cima alla classifica della generosità tra le 44 città italiane con più di 100mila abitanti.