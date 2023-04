Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Trenitalia, sciopero nazionale di 8 ore venerdì 14 aprile - fisco24_info : Trenitalia, sciopero venerdì 14 aprile: orari e modalità servizi garantiti: (Adnkronos) - Tutto quello che c'è da s… - ledicoladelsud : Trenitalia, sciopero venerdì 14 aprile: orari e modalità servizi garantiti - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: Trenitalia, indetto per venerdì 14 aprile uno sciopero nazionale: orari e informazioni - ES1670 : RT @fattoquotidiano: Trenitalia, indetto per venerdì 14 aprile uno sciopero nazionale: orari e informazioni -

divenerdì 14 aprile. Il personale incrocerà le braccia dalle 9 alle 17. La mobilitazione - proclamata dalle Organizzazioni sindacali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl ...Venerdì 14 aprilee Trenordnazionale di 8 ore il prossimo venerdi' 14 aprile di tutto il personale. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri,...Problemi in vista per chi ama scegliere il treno per i propri spostamenti: venerdì 14 aprile è in programma in fatti unonazionale di 8 ore di tutto il personale, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. che durerà dalle 9 alle 17. ...

Sciopero treni di venerdì 14 aprile 2023: il personale Trenitalia si ferma, gli orari dei possibili disagi Corriere della Sera

“Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 14 aprile 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo ...(Adnkronos) - Sciopero di Trenitalia venerdì 14 aprile. Il personale incrocerà le braccia dalle 9 alle 17. La mobilitazione - proclamata dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, ...