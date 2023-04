Trenitalia, indetto per venerdì 14 aprile uno sciopero nazionale: orari e informazioni (Di martedì 11 aprile 2023) venerdì 14 aprile 2023 è previsto uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia. A proclamare l’agitazione sono le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. L’agitazione durerà otto ore, dalle 9 alle 17. I sindacati denunciano il peggioramento delle condizioni di lavoro dei ferrovieri ma non solo: coinvolti anche gli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione. In una nota dei sindacati di fine marzo scorso, lo sciopero veniva definito come “inevitabile”. “Abbiamo assistito – continuavano le sigle sindacali – ad un ulteriore e progressivo inasprimento dei turni e ad uno scadimento dei connessi aspetti logistici. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto, anche a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023)142023 è previsto unodel personale di. A proclamare l’agitazione sono le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. L’agitazione durerà otto ore, dalle 9 alle 17. I sindacati denunciano il peggioramento delle condizioni di lavoro dei ferrovieri ma non solo: coinvolti anche gli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione. In una nota dei sindacati di fine marzo scorso, loveniva definito come “inevitabile”. “Abbiamo assistito – continuavano le sigle sindacali – ad un ulteriore e progressivo inasprimento dei turni e ad uno scadimento dei connessi aspetti logistici. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto, anche a causa ...

