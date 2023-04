Treni a rischio venerdì prossimo

(Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Sciopero nazionale di 8 ore il14 aprile di tutto il personaletalia. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. La protesta si terrà dalle 9.00 alle 17.00. I sindacati denunciano che "dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione". "È necessario - chiedono le organizzazioni sindacali - riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori ditalia". Nella stessa giornata e nella stessa fascia oraria (9-17) in Lombardia i sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e ...

venerdì 14 aprile per lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L'astensione dal lavoro è programmata dalle ore 9 alle ore 17. Di conseguenza i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.

Venerdì nero dei trasporti, treni a rischio il 14 aprile AGI - Agenzia Italia

