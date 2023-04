Tre miliardi sul cuneo fiscale e zero sulle pensioni. Anche oggi Salvini gode domani (Di martedì 11 aprile 2023) Il governo approva il Documento di Economia e Finanza. La prudenza di Giorgetti partorisce solo un piccolo tesoretto che andrà a tagliare le tasse in busta paga ai lavoratori con redditi medio-bassi. Quota 41 rinviata un'altra volta Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 aprile 2023) Il governo approva il Documento di Economia e Finanza. La prudenza di Giorgetti partorisce solo un piccolo tesoretto che andrà a tagliare le tasse in busta paga ai lavoratori con redditi medio-bassi. Quota 41 rinviata un'altra volta

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CpnMro : RT @Bouvet_Nemo: @FratellidItalia Tagliati dalle pensioni 10 miliardi in tre anni. BUFFONI - buonweekend : RT @MonicaBergamas9: 1. Tre decisioni : CONDONI FISCALI per proteggere gli evasori,quando a pagare le tasse sono praticamente solo i lavora… - Occhiettovispo : RT @baffi_francesco: Salvini in campagna elettorale 'supereremo la legge Fornero'. Le pensioni decurtate e penalizzate, quota 41 bocciata,… - francotaratufo2 : RT @MonicaBergamas9: 1. Tre decisioni : CONDONI FISCALI per proteggere gli evasori,quando a pagare le tasse sono praticamente solo i lavora… - GiorgioBergesio : Con il Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei ministri, il governo taglierà i contributi a car… -