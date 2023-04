Travolto dal suo furgone mentre raccoglie i rifiuti | è grave

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Verbania, operatore ecologico travolto dal suo furgone: è grave #11aprile - Rolfi39 : RT @TgrRaiPiemonte: Altro incidente sul lavoro, sempre nel VCO. Operatore ecologico di Verbania travolto dal suo furgone. Elitrasportato in… - salvatore_irato : RT @TgrRaiPiemonte: Altro incidente sul lavoro, sempre nel VCO. Operatore ecologico di Verbania travolto dal suo furgone. Elitrasportato in… - discoradioIT : Due gravi #incidenti sul #lavoro nel Verbano. A #Domodossola un operaio sessantenne, di Omegna, è rimasto schiaccia… - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Altro incidente sul lavoro, sempre nel VCO. Operatore ecologico di Verbania travolto dal suo furgone. Elitrasportato in… -

A Ornavasso, un operatore ecologico di 52 anni è stato schiacciatofurgone con il quale stava lavorando. Ha riportato, riportano fonti sanitarie, lo schiacciamento del torace e del bacino. È ...... viveva con 800 topi esemplare di circa 30 chili Favignana, tartaruga aggrovigliata in una rete da pesca salvata dai carabinieri ferrovie francesi sotto accusa Parigi, gattotreno in ..."E si tratta di numeri rilevatinostro osservatorio alle ore 18 di lunedì, quando non fa ancora ... Samuele, questo il nome del ragazzino, era alla guida di un monopattino quando è stato...

Verbania, operatore ecologico travolto dal suo furgone: è grave TGCOM

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Livorno, 11 aprile 2023 – Tragedia sfiorata nel pomeriggio di Pasquetta sulla linea ferroviaria a Quercianella. Un uomo di 35 anni stava camminando lungo i binari, in stato confusionale: il ...