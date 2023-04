Travolge il Pescara di Zeman | mister Capuano in lacrime | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 aprile 2023) Il Taranto è stato protagonista di una partita di altissimo livello nell’ultima giornata del campionato di Serie C Girone C, la gara contro ildisi è conclusa con un netto 3-0. La squadra di Ezioha messo in mostra un ottimo gioco e la vittoria potrebbe essere decisiva anche per un posto in zona playoff. L’allenatore Eziolinosi è dimostrato ancora una volta molto emotivo, nel post-partita è scoppiato a piangere. “Mi hanno preso per matto quando sono arrivato perché pensavano che il Taranto fosse già retrocesso. Invece abbiamo disputato una grande partita contro una compagine che aveva schiacciato tutte le avversarie. Molti pensavano che ci saremmo chiusi dietro, ma sarei stato pazzo. Ci sono due tipi di allenatori: quello che lavora per se stesso e fa il tiki taka e quindi è bravo. Poi ...