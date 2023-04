Travaglio stronca Calenda e Renzi | Chi sembrano Gruber resta di stucco

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 aprile 2023) Matteoe Carlopeggio di Boldi e De Sica. La rottura tra Italia Viva e Azione sembra imminente: niente partito unico e addio al Terzo Polo. Durante la puntata del talk preserale“Otto e Mezzo” su La7, martedì 11 aprile, Marcoha ricamato con ironia sulla spaccatura: “Era più preoccupante quando si sono separati Boldi e De Sica, almeno erano divertenti. Questi due sono piuttosto antipatici fra loro e soprattutto all'opinione pubblica. Se non fosse per noi giornalisti o per qualcuno che benevolmente li ha ribattezzati Terzo polo, anche se alle elezioni sono risultati quinti e sesti, non esisterebbero nella realtà”. Tra le risatine dello studio e del filosofo Massimo Cacciari in collegamento, il direttore de “Il Fatto Quotidiano” ha proseguito dando il colpo di grazia: “Sono mesi che inseguiamo la creatura fantasy ...