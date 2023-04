"Trasferimento di massa". Fugatti dal ministro per il piano anti-orso (Di martedì 11 aprile 2023) "Tra le possibili soluzioni prese in considerazione c'è quella di mettere a punto un piano di Trasferimento di massa con il mantenimento in Trentino di un numero di soggetti sostenibili dal territorio. Cento orsi sono ingestibili rispetto all'obiettivo originario del progetto 'Life Ursus' che prevedeva il reinserimento di 40-60 plantigradi". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine dell'incontro con il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto a seguito dell'aggressione dell'orso che ha ucciso Andrea Papi, 26 anni, mentre stava facendo una seduta di running sui sentieri del monte Peller, sopra Caldes. "Oltre all'abbattimento dell'esemplare di orso che ha attaccato e ucciso il giovane atleta, la cui identità sarà ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) "Tra le possibili soluzioni prese in considerazione c'è quella di mettere a punto undidicon il mantenimento in Trentino di un numero di soggetti sostenibili dal territorio. Cento orsi sono ingestibili rispetto all'obiettivo originario del progetto 'Life Ursus' che prevedeva il reinserimento di 40-60 plgradi". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio, a margine dell'incontro con ildell'ambiente Gilberto Pichetto a seguito dell'aggressione dell'che ha ucciso Andrea Papi, 26 anni, mentre stava facendo una seduta di running sui sentieri del monte Peller, sopra Caldes. "Oltre all'abbattimento dell'esemplare diche ha attaccato e ucciso il giovane atleta, la cui identità sarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fendente1 : RT @glfelicetti: Orsi, surreale incontro Ministro @GPichetto Presidente @MaurizioFugatti Si è parlato di trasferimento metà orsi (dove?) e… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Runner morto in Trentino, il ministero dell'Ambiente valuta un trasferimento di massa degli orsi per mantenerne un nume… - signorinaBricio : RT @glfelicetti: Orsi, surreale incontro Ministro @GPichetto Presidente @MaurizioFugatti Si è parlato di trasferimento metà orsi (dove?) e… - GiorgioAntonel1 : RT @JohnHard3: Come si valutano i più pericolosi ? Runner morto in Trentino, il ministero dell'Ambiente valuta un trasferimento di massa d… - fatina909 : RT @glfelicetti: Orsi, surreale incontro Ministro @GPichetto Presidente @MaurizioFugatti Si è parlato di trasferimento metà orsi (dove?) e… -