Trasferimenti, abbattimenti e spray di difesa: il governo studia un piano “anti-orsi” dopo la morte di Andrea Papi (Di martedì 11 aprile 2023) Un piano di trasferimento degli esemplari “problematici”. Questo il primo provvedimento allo studio del governo dopo un incontro a Roma tra il ministro Pichetto Fratin e il presidente della provincia, Maurizio Fugatti. La decisione arriva dopo la morte di Andrea Papi, il 26enne morto nei boschi intorno a Caldes dopo l’aggessione di un orso. Mentre l’intera val di Sole si prepara a una giornata di lutto cittadino – domani i funerali – Roma e Trento trattano i primi provvedimenti: dall’abbattimento di orsi ‘problematici’ ai Trasferimenti di massa fino agli spray anti-orso per i forestali e i poliziotti. Il piano di trasferimento degli orsi dal Trentino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Undi trasferimento degli esemplari “problematici”. Questo il primo provvedimento allo studio delun incontro a Roma tra il ministro Pichetto Fratin e il presidente della provincia, Maurizio Fugatti. La decisione arrivaladi, il 26enne morto nei boschi intorno a Caldesl’aggessione di un orso. Mentre l’intera val di Sole si prepara a una giornata di lutto cittadino – domani i funerali – Roma e Trento trattano i primi provvedimenti: dall’abbattimento di‘problematici’ aidi massa fino agli-orso per i forestali e i poliziotti. Ildi trasferimento deglidal Trentino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zio_Strike : @GassmanGassmann Per quanto Fugatti mi vada di traverso, gli abbattimenti/trasferimenti in una visione di riequilib… - SpadaroArturo : @claudio301065 Certi equilibri vanno gestiti(uomo/ambiente/animali),se vi sono scompensi vanno corretti.Trasferimen… - DanielaPF75 : RT @f_chinellato: @_vedocose Scusa Ross, non avevo letto la tua domanda. Certamente il diminuire il numero non si concretizza solo con gli… - f_chinellato : @_vedocose Scusa Ross, non avevo letto la tua domanda. Certamente il diminuire il numero non si concretizza solo co… - Man115tn1 : RT @SpadaroArturo: @gigipodda Certi equilibri vanno rispettati (uomo/ambiente/animali),se vi sono scompensi vanno corretti.Trasferimenti in… -