Trapianti: Trento prima per sì alla donazione degli organi, Geraci Siculo il borgo più generoso (Di martedì 11 aprile 2023) Trento – Trento si conferma, per il secondo anno consecutivo, la più generosa tra le grandi città italiane per la donazione di organi e tessuti, così come il borgo di Geraci Siculo è ancora in testa alla classifica dei piccoli comuni, mentre tra i centri di media dimensione a primeggiare sono la pugliese Corato e l’abruzzese Guardiagrele. Questi i risultati dell’ultima edizione dell’Indice del dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale Trapianti (Cnt), che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all’atto dell’emissione della carta d’identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 aprile 2023)si conferma, per il secondo anno consecutivo, la più generosa tra le grandi città italiane per ladie tessuti, così come ildiè ancora in testaclassifica dei piccoli comuni, mentre tra i centri di media dimensione a primeggiare sono la pugliese Corato e l’abruzzese Guardiagrele. Questi i risultati dell’ultima edizione dell’Indice del dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale(Cnt), che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontàdie tessuti registrate nel 2022 all’atto dell’emissione della carta d’identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è ...

