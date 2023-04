Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_Salute : L'ultima edizione dell'#IndicedelDono rileva che sono 15,5 milioni le dichiarazioni registrate da parte dei cittadi… - novasocialnews : Trapianti: Cnt, 2 milioni hanno detto sì a donare nel 2022 - anna30048679 : @Sasiva87 @Robertonuzzoam Prima di dire baggianate, s'informi. - carseri : RT @anna30048679: @OrtigiaP @borghi_claudio @Donzelli @LucioMalan @marcellogemmato @matteosalvinimi @valy_s @maryfagi @RicoAlessandro @madf… - RenzoCianchetti : RT @anna30048679: @OrtigiaP @borghi_claudio @Donzelli @LucioMalan @marcellogemmato @matteosalvinimi @valy_s @maryfagi @RicoAlessandro @madf… -

E' quanto emerge dall'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionaleche analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e ...Massimo Cardillo, direttore generale del Centro nazionale) dell'Iss, ha partecipato alla conferenza stampa organizzata da Edra, con il contributo non condizionante di Takeda, intitolata 'La donazione una ricchezza da non sprecare. L'infezione ...Ad aprire i lavori del convegno, Massimo Cardillo, Direttore generale del Centro nazionale), che ha sottolineato come "il numero delle donazioni è cresciuto e sta crescendo così come ...

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il Sistema informativo trapianti ha raggiunto 15,5 milioni di dichiarazioni registrate da parte dei cittadini riguardo l'eventuale disponibilita' a donare organi: 11,1 milioni ...In Italia aumentano le donazioni di cornea, Aimo: "Bilancio molto positivo. La membrana amniotica fondamentale per curare patologie infettive dell'occhio".