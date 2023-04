Trapanese replica a Ezio Greggio: “Grazie alla mamma di Enea” (Di martedì 11 aprile 2023) Poteva essere una storia d’amore, quella del neonato lasciato all’ospedale Mangiagalli di Milano. L’amore di una madre biologica che consegna il bimbo appena partorito a un futuro migliore di quello che pensa di offrirle, l’amore di chi lo accoglie, e infine l’amore di chi si mette a disposizione per adottarlo e crescerlo. Una di quelle notizie da leggere in silenzio, senza giudizi. E invece arriva l’ultimo show man in debito di visibilità e in credito di umiltà e rovina tutto, trasformandola in una storia da incubo. “Questo bimbo ha bisogno della mamma vera“, dice Ezio Greggio prima di contare fino a dieci e scatenando un putiferio. Non importa se dopo si scusa, se prova a tornare indietro, ormai il danno è fatto: le famiglie adottive (fra l’altro sempre meno numerose) si sentono offese e almeno mezzo secolo di cammino sul senso della ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 11 aprile 2023) Poteva essere una storia d’amore, quella del neonato lasciato all’ospedale Mangiagalli di Milano. L’amore di una madre biologica che consegna il bimbo appena partorito a un futuro migliore di quello che pensa di offrirle, l’amore di chi lo accoglie, e infine l’amore di chi si mette a disposizione per adottarlo e crescerlo. Una di quelle notizie da leggere in silenzio, senza giudizi. E invece arriva l’ultimo show man in debito di visibilità e in credito di umiltà e rovina tutto, trasformandola in una storia da incubo. “Questo bimbo ha bisogno dellavera“, diceprima di contare fino a dieci e scatenando un putiferio. Non importa se dopo si scusa, se prova a tornare indietro, ormai il danno è fatto: le famiglie adottive (fra l’altro sempre meno numerose) si sentono offese e almeno mezzo secolo di cammino sul senso della ...

