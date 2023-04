Trapanese replica a Ezio Greggio: 'Grazie alla mamma di Enea' (Di martedì 11 aprile 2023) Poteva essere una storia d'amore, quella del neonato lasciato all'ospedale Mangiagalli di Milano. L'amore di una madre biologica che consegna ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 11 aprile 2023) Poteva essere una storia d'amore, quella del neonato lasciato all'ospedale Mangiagalli di Milano. L'amore di una madre biologica che consegna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Trapanese replica a Ezio Greggio: 'Grazie alla mamma di Enea' - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Ezio Greggio, Enea: ecco come replica l'assessore Luca Trapanese: «Io papà adottivo dico che la mamma di quel bimbo lo… - infoitinterno : Ezio Greggio, Enea: ecco come replica l'assessore Luca Trapanese: «Io papà adottivo dico che la mamma di quel bimbo… - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, Enea: ecco come replica l'assessore Luca Trapanese: «Io papà adottivo dico che la mamma di quel bimbo… -