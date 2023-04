Traffico Roma del 11-04-2023 ore 20:00 (Di martedì 11 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ancora intenso il Traffico da rientro con code a tratti in direzione della capitale sul raccordo si rallenta in carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazione Roma sud è su quest’ultima coda In ingresso sul raccordo si procede in coda sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale in ingresso a Roma a tentare il Traffico anche un veicolo in panne all’altezza di Portonaccio lunghe fine sull’Aurelia in direzione del centro a partire da via Gregorio XI e fino alla Circonvallazione Cornelia anche in via Aurelia Antica che abbiamo avuto in fila tra la Aurelia è largo Don Guanella In quest’ultima direzione in uscita da Roma code sull’ostiense sulla via del mare ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione Iniziamo dalla A1Napoli dove ancora intenso ilda rientro con code a tratti in direzione della capitale sul raccordo si rallenta in carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazionesud è su quest’ultima coda In ingresso sul raccordo si procede in coda sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale in ingresso aa tentare ilanche un veicolo in panne all’altezza di Portonaccio lunghe fine sull’Aurelia in direzione del centro a partire da via Gregorio XI e fino alla Circonvallazione Cornelia anche in via Aurelia Antica che abbiamo avuto in fila tra la Aurelia è largo Don Guanella In quest’ultima direzione in uscita dacode sull’ostiense sulla via del mare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiarapadu : RT @guardiacostiera: Oggi @rainews_24 è stata nella Centrale operativa di #Roma per raccontare l’impegno operativo della #GuardiaCostiera e… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via dell'Arco di Travertino ?????? #Traffico rallentato altezza Via Tuscolana #Luceverde #Lazio - quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #traffico - Via di Tor Carbone, Via Erode Attico ?????? Traffico intenso tra Via di Papirio Carbone e Via Appia P… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via di Tor Carbone, Via Erode Attico ?????? Traffico intenso tra Via di Papirio Carbone e Via Ap… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Circonvallazione Aurelia ?????? #Traffico intenso ? Pineta Sacchetti #Luceverde #Lazio -