Traffico Roma del 11-04-2023 ore 19:00 (Di martedì 11 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna e rallentamenti per Traffico intenso tra la Colombo e la diramazione Roma Sud Maggiore attenzione sul interna tra Cassia bis Salaria anche per la presenza di un precedente incidente mentre sono ancora possibili rallentamenti tra la Nomentana e La Celestina costanti le code a tratti sul percorso laziale della Roma Napoli dove gli spostamenti di rientro verso la capitale rimangono concentrati tra San Vittore Valmontone accade lo stesso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare Provenendo dalla A1 Traffico regolare sul tratto Urbano della A24 per chi arriva dalla tangenziale est e in uscita da Roma diminuiscono gli spostamenti su via del Foro ...

