Traffico Roma del 11-04-2023 ore 17:30 (Di martedì 11 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta in rallentata tra l'autostrada Roma-fiumicino e la diramazione Roma Sud Traffico presente anche sul interna tra Cassia bis e Appia maggiori disagi sulla tratta Roma Napoli dell'autostrada del sole dove continuano gli spostamenti di rientro verso la capitale tra San Vittore Valmontone code sempre per Traffico intenso sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e allegra per chi arriva dalla A1 rallentamenti in uscita dalla città sulla tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico consueti spostamenti dell'orario di punta tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni auto in fila su via Circonvallazione Aurelia qui anche per la ...

