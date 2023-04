Traffico Roma del 11-04-2023 ore 17 | 00

(Di martedì 11 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeInfo : [AGG] ?? #Autostrade #traffico - A1 Roma Napoli ?????? Code a tratti tra Ceprano e Valmontone ? Roma ? Ora TDP 1 h e… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via del Foro Italico ?????? Code a tratti tra Galleria Giovanni XXIII e Salaria ? San Giovanni #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? Code a tratti tra Uscita Sant'Andrea e Diramazione Nord ? carreggiata interna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A1 Diramazione Sud ?????? Code di 1 km tra Torrenova e Bivio Raccordo Anulare ? Roma centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Aurelia ?????? Traffico intenso tra Via Aurelia Antica e Piazza San Giovanni Battista della… -

... soprattutto, il sindaco garantisca viabilità, sicurezza ed immagine della città, istituendo ad horas opportune zone alimitato e servizi per la tutela e rispetto dei diritti degli abitanti ...... a chi viene dalo fanno passare daper la via della Spina; moltissimi arrivano a ... Se la criticità relativa alè gestita oggi "molto bene" l'augurio dell'associazione e dei ......in entrambi i sensi di marcia e a valutare l'ipotesi alternative per canalizzare ilsu ... Lo dichiara in una nota Massimiliano De Juliis, capogruppo di Fratelli d'Italia al MunicipioIX ...

Traffico Roma del 11-04-2023 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Roma, 11 aprile 2023 – Un altro giorno di traffico nel caos in autostrada. Poco prima delle ore 16 sulla A1 Milano – Napoli nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze si è verificato ...Sul posto anche i vigili del fuoco e le squadre Anas, che hanno temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale Pontina, all’altezza del 75km in direzione Roma, per consentire le ...