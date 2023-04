Traffico Roma del 11-04-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna e rallentamenti perintenso tra la diramazioneSud continuano gli spostamenti di rientro nella capitale sul trattoNapoli dell’autostrada del sole dove si viaggia in fila tra Ceprano e Valmontone gode sempre perintenso Anche sulla diramazioneSud tra Torrenova e per chi è diretto ascarsi gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est e acittà nel dettaglio su via della Camilluccia da oggi nuovi interventi di manutenzione comportano il transito tramite riduzione di carreggiata in prossimità di via dei Colli della Farnesina termine dei lavori previsto ...