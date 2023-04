Traffico Roma del 11-04-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 11 aprile 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente segnalato in via Aristide Gabelli siamo in prossimità di via Trionfale segnalazione incidente anche in Piazza della Repubblica all’altezza di via Nazionale Invia in prossimità di via Gaetano Astolfi in direzione della circonvallazione Gianicolense sull’Aurelia auto in fila perda Largo Tommaso perassi a via zone rallentamenti anche sulla via Aurelia Antica tra la via Aurelia via di Bravetta rallentamenti ci ritroviamo poi sulla classe sulla Flaminia rispettivamente della Storta Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto trafficata voi via della Pisana quella lentamente tra raccordi via del Ponte Pisano versocentro Flaminia Villa Giulia nuovi lavori in via Gravina la strada è chiusa da via Cardinale De Luca e via Flaminia orari apertura domani in serata e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Nell’attesa che il termovalorizzatore di Santa Palomba entri in esercizio, i rifiuti di Roma viaggeranno in treno f… - ninakreuz : Tra ieri e oggi stanno andando via tutti i parenti del norde scesi giù per Pasqua, una mia cugina venuta in auto da… - VAIstradeanas : 10:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - teoricofilo : @romamobilita Comunque lasciare sguarnita una linea che serve un ospedale importante non è degno di un paese civile… - salvatore_irato : RT @guardiacostiera: Oggi @rainews_24 è stata nella Centrale operativa di #Roma per raccontare l’impegno operativo della #GuardiaCostiera e… -

ALBA - Per occupazione suolo mercoledì 12 aprile è chiusa alveicolare via, nel tratto compreso tra piazza Ferrero e via U. Sacco, dalle ore 7 alle 18 Per residenti e aventi diritto è previsto il doppio senso di circolazione nel tratto di via...La via, nel tratto terminale verso il quartiere Flaminio, era stata interdetta alnel ...è una città che purtroppo porta il peso dei suoi anni, e i chilometri non solo stradali ma anche ...... - dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 3:00 di giovedì 13 aprile, sarà chiusa l'uscita di Maccarese Fregene, per ilproveniente sia dasia dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di ...

per il traffico proveniente sia da Roma sia dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Torrimpietra; -dalle 2:00 alle 5:00 di giovedì 13 aprile, sarà chiusa stazione di ...A Roma, il 18 aprile ore 14, in contemporanea alla discussione ... «Com’è possibile sostenere che queste misure preverranno il traffico di esseri umani» si chiedono. «Si tratta invece, con tutta ...