Traffico Roma del 11-04-2023 ore 07:30 (Di martedì 11 aprile 2023) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente rallenta il Traffico sulla via Flaminia siamo notizia di via dei fratelli archibugi sull’Aurelia code da Largo Tommaso perassi al largo Don Luigi Guanella la coda che ritroviamo anche sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente della Storta Tomba di Nerone dal alberato dipinto sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina a cena all’uscita Ardeatina rallentamenti con code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila il lungo la cremazione Roma Sud rispettivamente dal raccordo la tangenziale est da Torrenova raccordo anulare in entrambi i casi Naturalmente in direzione del centro città in tangenziale Qualche rallentamento tra l’uscita per viale Libia e corso Trieste lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente rallenta ilsulla via Flaminia siamo notizia di via dei fratelli archibugi sull’Aurelia code da Largo Tommaso perassi al largo Don Luigi Guanella la coda che ritroviamo anche sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente della Storta Tomba di Nerone dal alberato dipinto sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina a cena all’uscita Ardeatina rallentamenti con code sul tratto Urbano dellaL’Aquila il lungo la cremazioneSud rispettivamente dal raccordo la tangenziale est da Torrenova raccordo anulare in entrambi i casi Naturalmente in direzione del centro città in tangenziale Qualche rallentamento tra l’uscita per viale Libia e corso Trieste lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio ...

